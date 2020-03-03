Милуоки Бакс - Майами Хит прямая трансляция 03.03.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
03 марта 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Майами Хит, которое состоится 03 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
|05.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 102
|22.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 95
|29.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|103 : 120
|28.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|84 : 113
|25.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|132 : 98
|22.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|109 : 107
|16.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 108
|31.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 108
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 144
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,0
|4
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|8,5
|5
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|6
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|10,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|12,5
|9
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|12,5
|10
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|13,0
|11
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|12
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|13,5
|13
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|15,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,0
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|17,5
|16
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|18,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|21,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|25,5
|25
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|30,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|61
|15
|46
|6601-7183
|76
|0,246
|34,0
|29
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|34,5
|30
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|3,0
|4
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|4,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|4,5
|6
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|6,5
|8
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|9,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|11,5
|10
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|20,5
|14
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|26,0
|15
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,0
|4
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|17,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|25,5
|13
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|61
|15
|46
|6601-7183
|76
|0,246
|34,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|6,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|2,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|11,5
|3
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,5
|5
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|13,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|6,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|17,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,0
|5
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|61
|15
|46
|6601-7183
|76
|0,246
|27,0