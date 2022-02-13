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Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 03.03.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
03 марта 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Сакраменто Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз, которое состоится 03 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 99Нью-Орлеан Пеликанс
30.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 113Сакраменто Кингз
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс117 : 110Сакраменто Кингз
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 118Сакраменто Кингз
18.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз123 : 128Нью-Орлеан Пеликанс
12.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 106Нью-Орлеан Пеликанс
06.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз140 : 125Нью-Орлеан Пеликанс
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз115 : 117Нью-Орлеан Пеликанс
08.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз129 : 133Нью-Орлеан Пеликанс
29.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс121 : 118Сакраменто Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Майами Хит6241216786-64901030,6618,5
5 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
6 Чикаго Буллз6239236966-68481010,62910,5
7 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,61711,5
8 Милуоки Бакс6237257043-6821990,59712,5
9 Даллас Маверикс6237256617-6413990,59712,5
10 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,59013,0
11 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
12 Бостон Селтикс6437276987-66431010,57813,5
13 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,55715,0
14 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
16 Бруклин Нетс6332316973-7030950,50818,0
17 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47620,0
18 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47520,0
19 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45921,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
23 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41024,0
24 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
25 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
26 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33329,0
27 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
28 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24634,0
29 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24234,5
30 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24234,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6292,0
3 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6173,0
4 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5974,0
5 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5904,5
6 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5785,0
7 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5576,5
8 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5089,5
9 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
10 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,5
11 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
12 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41015,5
13 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33320,5
14 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24226,0
15 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
5 Даллас Маверикс6237256617-6413990,59712,5
6 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
12 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
13 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
14 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
15 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24634,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6170,0
2 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5782,0
3 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5573,5
4 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5086,5
5 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41012,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6290,0
2 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5972,0
3 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5902,5
4 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33318,5
5 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24224,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
3 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,5
4 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
5 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6038226829-6422980,6330,0
2 Денвер Наггетс6136256740-6564970,5902,5
3 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,5405,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41013,5
5 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31119,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,0
5 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6830,0
2 Даллас Маверикс6237256617-6413990,5975,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41017,0
4 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38718,5
5 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24627,0

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