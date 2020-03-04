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Алавес - Севилья 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
04 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Алавес Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 04 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Севилья2 : 2Алавес
23.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Алавес
19.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Алавес1 : 2Севилья
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Севилья1 : 1Алавес
15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Алавес0 : 1Севилья
04.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Севилья2 : 0Алавес
02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Алавес1 : 1Севилья
19.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Севилья1 : 0Алавес
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Алавес1 : 0Севилья
06.03.2017 Испания - Примера Тур 26 Алавес1 : 1Севилья
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Алавес» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26186252-206076,9
2
Лига чемпионов
Севилья26159239-185469,2
3
Лига чемпионов
Бетис26144848-324659,0
4
Лига чемпионов
Барселона25129446-284560,0
5
Лига Европы
Атлетико М26136747-344557,7
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад26128627-254456,4
7 Вильярреал26119647-254253,8
8 Атлетик Б26910729-253747,4
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта26881029-283241,0
11 Осасуна26881025-313241,0
12 Райо Вальекано25941228-303141,3
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол26781131-402937,2
15 Хетафе26691126-302734,6
16 Мальорка26681223-412633,3
17 Гранада265101127-402532,1
18
Зона вылета
Кадис263121121-392126,9
19
Зона вылета
Алавес26561521-442126,9
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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