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Арминия - Аугсбург 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
04 марта 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
Арминия Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Аугсбург, которое состоится 04 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко-Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
17.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Аугсбург1 : 1Арминия
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург0 : 0Арминия
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Арминия0 : 1Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария24191475-265880,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24162664-375069,4
3
Лига чемпионов
Байер24135663-394461,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг24124850-284055,6
5
Лига Европы
Фрайбург24117639-264055,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм24124847-364055,6
7 Унион24107732-323751,4
8 Кёльн2499636-383650,0
9 Майнц241041035-293447,2
10 Айнтрахт Ф2487933-363143,1
11 Бохум24851125-342940,3
12 Вольфсбург24841226-372838,9
13 Боруссия М24761132-482737,5
14 Арминия24510922-322534,7
15 Аугсбург24581126-412331,9
16
Стыковая зона
Герта24651325-542331,9
17
Зона вылета
Штутгарт24471328-451926,4
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт24351622-621419,4

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