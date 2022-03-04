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Лорьян - Лион 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
04 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Лорьян Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 04 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
25.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Лорьян
08.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион4 : 1Лорьян
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян1 : 1Лион
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Лион1 : 4Лорьян
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Лорьян1 : 0Лион
03.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Лорьян1 : 3Лион
09.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 1 Лион0 : 0Лорьян
15.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 1Лион
24.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион4 : 0Лорьян
10.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион0 : 1Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ26195256-236279,5
2
Лига чемпионов
Марсель26138539-244760,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца26145737-2146-160,3
4
Лига Европы
Ренн26134951-254355,1
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург26127748-314355,1
6 Ланс26117842-374051,3
7 Нант26116934-293950,0
8 Лилль26109733-353950,0
9 Монако26108839-293848,7
10 Лион26109734-3238-150,0
11 Монпелье261141141-383747,4
12 Брест26881034-383241,0
13 Реймс26710930-303139,7
14 Анже26781131-382937,2
15 Клермон26771227-422835,9
16 Лорьян26591221-392430,8
17 Труа26571423-412228,2
18
Стыковая зона
Метц264101225-452228,2
19
Зона вылета
Сент-Этьен26571427-502228,2
20
Зона вылета
Бордо264101238-632228,2

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