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Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
04 марта 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Хаддерсфилд Таун Питерборо Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед, которое состоится 04 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Северная Ирландия Грант Макканн
История личных встреч
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Питерборо Юнайтед1 : 1Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион34 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Суонси Сити32 41
17 Бристоль Сити35 40
18 Кардифф Сити35 39
19 Халл Сити35 37
20 Бирмингем Сити35 37
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти35 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

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