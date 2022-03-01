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Ак Барс - Авангард 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Татнефть-Арена (Казань, Россия), вместимость: 8900
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Ак Барс Авангард

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ак Барс - Авангард, которое состоится 04 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Татнефть-Арена (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ак Барс
Казань
Авангард
Омск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Вячеславович Квартальнов
Канада Боб Хартли
История личных встреч
02.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Ак Барс1 : 2 ОТАвангард
03.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Авангард1 : 3Ак Барс
01.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Ак Барс2 : 1Авангард
22.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Ак Барс3 : 2Авангард
15.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Ак Барс3 : 4 ОТАвангард
13.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Авангард0 : 2Ак Барс
11.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Ак Барс2 : 3 ОТАвангард
09.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Авангард1 : 2Ак Барс
07.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Авангард1 : 2Ак Барс
05.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Ак Барс0 : 2Авангард
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
05.03
Локомотив
ЦСКА
07.03
ЦСКА
Локомотив
09.03
Локомотив
ЦСКА
11.03
ЦСКА
Локомотив
13.03
2
0
8
4
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
04.03
Северсталь
Динамо М
06.03
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
0
1
3
6
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
04.03
Динамо Мн
СКА
06.03
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
1
0
8
3
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
05.03
Нефтехимик
Трактор
07.03
Трактор
Нефтехимик
09.03
Нефтехимик
Трактор
11.03
Трактор
Нефтехимик
13.03
2
0
6
4
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
05.03
Барыс
Металлург Мг
07.03
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
1
1
8
5
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
04.03
Сибирь
Салават Юлаев
06.03
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
1
0
2
1
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
04.03
Авангард
Ак Барс
06.03
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
1
1
2
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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