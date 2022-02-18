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Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 04 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 БАризона Койотс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 5Колорадо Эвеланш
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 БАризона Койотс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Аризона Койотс
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 3Аризона Койотс
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 БКолорадо Эвеланш
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5Колорадо Эвеланш
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТАризона Койотс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Аризона Койотс
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
4 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
5 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
8 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
9 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
10 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
11 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
12 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
15 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
16 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
17 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
18 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
21 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
22 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
23 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
24 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
27 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
28 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
29 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
30 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
31 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
7 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
10 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
11 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
12 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
13 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
14 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
15 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
16 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
3 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
4 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
5 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
6 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
7 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
8 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
9 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
10 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
13 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
8 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
4 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
5 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
6 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
7 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
8 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
3 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
4 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
5 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
6 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
2 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
3 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
4 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
5 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
8 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8

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