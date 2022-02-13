Атланта Хоукс - Чикаго Буллз прямая трансляция 04.03.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Чикаго Буллз, которое состоится 04 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Билли Донован
История личных встреч
|25.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 108
|30.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 117
|28.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 130
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 97
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 81
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 102
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 113
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|7,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,5
|4
|Майами Хит
|63
|41
|22
|6905-6610
|104
|0,651
|9,5
|5
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|10,5
|6
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|11,0
|7
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|12,5
|9
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|13,0
|10
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|14,0
|12
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|14,0
|13
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|15,5
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|18,0
|16
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|18,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|20,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|25,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|26,0
|25
|Сакраменто Кингз
|64
|23
|41
|7038-7370
|87
|0,359
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|30,0
|28
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|35,0
|29
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|63
|41
|22
|6905-6610
|104
|0,651
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|1,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|3,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|4,5
|6
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|10,5
|10
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|19,5
|14
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|7,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,5
|4
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|26,0
|13
|Сакраменто Кингз
|64
|23
|41
|7038-7370
|87
|0,359
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|35,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|64
|37
|27
|6987-6643
|101
|0,578
|2,5
|3
|Торонто Рэпторс
|61
|34
|27
|6629-6550
|95
|0,557
|4,0
|4
|Бруклин Нетс
|63
|32
|31
|6973-7030
|95
|0,508
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|18,0
|5
|Детройт Пистонс
|62
|15
|47
|6398-6989
|77
|0,242
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|63
|41
|22
|6905-6610
|104
|0,651
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|10,5
|3
|Атланта Хоукс
|61
|29
|32
|6843-6801
|90
|0,475
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,0
|5
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|14,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|62
|43
|19
|6873-6449
|105
|0,694
|7,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|64
|33
|31
|6835-6869
|97
|0,516
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|61
|27
|34
|6734-6855
|88
|0,443
|22,5
|5
|Сакраменто Кингз
|64
|23
|41
|7038-7370
|87
|0,359
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|62
|37
|25
|6617-6413
|99
|0,597
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|16,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|27,5