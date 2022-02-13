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Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс прямая трансляция 04.03.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
04 марта 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс, которое состоится 04 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс103 : 87Торонто Рэпторс
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс121 : 127Детройт Пистонс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс118 : 104Торонто Рэпторс
18.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс116 : 112Торонто Рэпторс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс105 : 129Детройт Пистонс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс92 : 105Торонто Рэпторс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 112Торонто Рэпторс
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс125 : 113Детройт Пистонс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 107Торонто Рэпторс
04.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс112 : 107 ОТТоронто Рэпторс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6947,0
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,5
4 Майами Хит6341226905-66101040,6519,5
5 Юта Джаз6139226961-65491000,63910,5
6 Чикаго Буллз6239236966-68481010,62911,0
7 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,62311,5
8 Милуоки Бакс6338257163-69401010,60312,5
9 Даллас Маверикс6237256617-6413990,59713,0
10 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,58114,0
11 Денвер Наггетс6236266847-6683980,58114,0
12 Бостон Селтикс6437276987-66431010,57814,0
13 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,55715,5
14 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51618,0
16 Бруклин Нетс6332316973-7030950,50818,5
17 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48420,0
18 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47520,5
19 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45921,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41924,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,0
23 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40325,0
24 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38726,0
25 Сакраменто Кингз6423417038-7370870,35928,0
26 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34429,0
27 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32330,0
28 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24235,0
29 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24235,0
30 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23835,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6341226905-66101040,6510,0
2 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6291,5
3 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,6232,0
4 Милуоки Бакс6338257163-69401010,6033,0
5 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,5814,5
6 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5784,5
7 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5576,0
8 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5089,0
9 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48410,5
10 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,0
11 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,0
12 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40315,5
13 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34419,5
14 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24225,5
15 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23826,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6947,0
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,5
4 Юта Джаз6139226961-65491000,63910,5
5 Даллас Маверикс6237256617-6413990,59713,0
6 Денвер Наггетс6236266847-6683980,58114,0
7 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51618,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41924,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,0
12 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38726,0
13 Сакраменто Кингз6423417038-7370870,35928,0
14 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32330,0
15 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24235,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,6230,0
2 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5782,5
3 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5574,0
4 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5087,0
5 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40313,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6290,0
2 Милуоки Бакс6338257163-69401010,6031,5
3 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,5813,0
4 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34418,0
5 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24224,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6341226905-66101040,6510,0
2 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48410,5
3 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,0
4 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,0
5 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23826,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6139226961-65491000,6390,0
2 Денвер Наггетс6236266847-6683980,5813,5
3 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,5406,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40314,5
5 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32319,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6947,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51618,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6127346734-6855880,44322,5
5 Сакраменто Кингз6423417038-7370870,35928,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6830,0
2 Даллас Маверикс6237256617-6413990,5975,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41916,5
4 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38718,5
5 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24227,5

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