ЦСКА - Нижний Новгород 05 Марта прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Нижний Новгород, которое состоится 05 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 2
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|71,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|68,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|59,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|57,9
|5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|52,6
|6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|7
|Локомотив М
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|51,9
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|50,0
|9
|Спартак М
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|40,4
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|38,6
|11
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|38,6
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|28,1
| 16
Зона вылета
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|24,6