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Суббота 05 марта

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ЦСКА - Нижний Новгород 05 Марта прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ЦСКА Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Нижний Новгород, которое состоится 05 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Россия Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Нижний Новгород
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА19103623-163357,9
5 Ахмат19100926-253052,6
6 Краснодар1885529-182953,7
7 Локомотив М1877424-192851,9
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород1964919-302238,6
11 Рубин1964925-302238,6
12 Урал1947812-191933,3
13
Стыковая зона
Арсенал19541021-371933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки1928916-341424,6

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