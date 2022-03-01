Астон Вилла - Саутгемптон 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Саутгемптон, которое состоится 05 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|05.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 1
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 3
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 4
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|28.10.2015
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|16.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|6 : 1
|24.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|81,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|76,9
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|58,0
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|55,6
|6
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|62,5
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|56,0
|8
|Вулверхэмптон
|26
|12
|4
|10
|24-21
|40
|51,3
|9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|44,9
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|42,3
|11
|Кристал Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|37,0
|12
|Лестер Сити
|24
|8
|6
|10
|39-43
|30
|41,7
|13
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|40,0
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|33,3
|15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|29,6
|16
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|29,5
|17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|30,6
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|3
|12
|10
|22-32
|21
|28,0
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|21,8