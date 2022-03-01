Онлайн трансляции
Суббота 05 марта

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16:30  ru Барыс - Металлург Мг 17:00  ru Удинезе - Сампдория 17:30  ru Бохум - Гройтер Фюрт 17:30  ru Бавария - Байер
17:30  ru РБ Лейпциг - Фрайбург 17:30  ru Вольфсбург - Унион 17:30  ru Герта - Айнтрахт 17:30  ru Биатлон
18:00  ru Бёрнли - Челси 18:00  ru Астон Вилла - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00  ru Ньюкасл - Брайтон 18:00  ru Мидлсбро - Лутон 18:00  ru Суонси Сити - Ковентри 18:00  ru Рединг - Миллуолл
18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
18:00  ru Дерби Каунти - Барнсли 18:00  ru Бристоль Сити - Бирмингем 18:15  ru Эспаньол - Хетафе 19:00  ru ЦСКА - Нижний Новгород
19:00  ru Ланс - Брест 19:30  ru Локомотив - ЦСКА 19:30  ru Нефтехимик - Трактор 20:00  ru Рома - Аталанта
20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
21:00  ru Портимоненсе - Бенфика 22:45  ru Кальяри - Лацио 23:00  ru Реал Мадрид - Реал Сосьедад 23:00  ru Ницца - ПСЖ
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Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
07.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
04.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль4 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 4Ливерпуль
14.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити27213364-176681,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27138644-344758,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед27136846-344555,6
6 Арсенал24143738-274562,5
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон261241024-214051,3
9 Саутгемптон26811734-373544,9
10 Брайтон энд Хоув Альбион26712725-303342,3
11 Кристал Пэлас27612937-383037,0
12 Лестер Сити24861039-433041,7
13 Астон Вилла25931333-373040,0
14 Ньюкасл Юнайтед255101028-452533,3
15 Брентфорд27661527-442429,6
16 Лидс Юнайтед26581329-602329,5
17 Эвертон24641428-412230,6
18
Зона вылета
Бёрнли253121022-322128,0
19
Зона вылета
Уотфорд26541725-471924,4
20
Зона вылета
Норвич Сити26451715-551721,8

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