Валенсия - Гранада 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
05 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Гранада, которое состоится 05 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|21.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 2
|04.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1
|09.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 3
|20.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|21.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 2
|14.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|26
|15
|9
|2
|39-18
|54
|69,2
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|59,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|60,0
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|57,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|26
|12
|8
|6
|27-25
|44
|56,4
|7
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|53,8
|8
|Атлетик Б
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|47,4
|9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|42,3
|10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|41,0
|11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|41,0
|12
|Райо Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|41,3
|13
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|37,2
|14
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|37,2
|15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|34,6
|16
|Мальорка
|26
|6
|8
|12
|23-41
|26
|33,3
|17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|32,1
| 18
Зона вылета
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|26,9
| 20
Зона вылета
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|23,1