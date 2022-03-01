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Суббота 05 марта

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20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
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Валенсия - Гранада 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
05 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Валенсия Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Гранада, которое состоится 05 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
21.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Гранада1 : 1Валенсия
21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Валенсия2 : 1Гранада
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Гранада2 : 1Валенсия
04.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Гранада2 : 2Валенсия
04.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Гранада2 : 1Валенсия
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 0Гранада
09.04.2017 Испания - Примера Тур 31 Гранада1 : 3Валенсия
20.11.2016 Испания - Примера Тур 12 Валенсия1 : 1Гранада
21.02.2016 Испания - Примера Тур 25 Гранада1 : 2Валенсия
14.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Гранада0 : 3Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26186252-206076,9
2
Лига чемпионов
Севилья26159239-185469,2
3
Лига чемпионов
Бетис26144848-324659,0
4
Лига чемпионов
Барселона25129446-284560,0
5
Лига Европы
Атлетико М26136747-344557,7
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад26128627-254456,4
7 Вильярреал26119647-254253,8
8 Атлетик Б26910729-253747,4
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта26881029-283241,0
11 Осасуна26881025-313241,0
12 Райо Вальекано25941228-303141,3
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол26781131-402937,2
15 Хетафе26691126-302734,6
16 Мальорка26681223-412633,3
17 Гранада265101127-402532,1
18
Зона вылета
Кадис263121121-392126,9
19
Зона вылета
Алавес26561521-442126,9
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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