Онлайн трансляции
Суббота 05 марта

03:00  ru Каролина - Питтсбург 03:00  ru Коламбус - Лос-Анджелес 03:00  ru Рейнджерс - Нью-Джерси 03:00  ru Тампа-Бэй - Детройт
03:00  ru Баффало - Миннесота 03:00  ru Вашингтон - Атланта 03:00  ru Детройт - Индиана 03:00  ru Филадельфия - Кливленд
03:30  ru Чикаго - Милуоки 03:30  ru Торонто - Орландо 04:00  ru Виннипег - Даллас 04:00  ru Нью-Орлеан - Юта
04:00  ru Оклахома - Миннесота 05:00  ru Денвер - Хьюстон 06:00  ru Анахайм - Вегас 06:00  ru Финикс - Нью-Йорк
14:45  ru Биатлон 15:30  ru Лестер Сити - Лидс 15:30  ru Фулхэм - Блэкберн 16:00  ru Осасуна - Вильярреал
16:30  ru Барыс - Металлург Мг 17:00  ru Удинезе - Сампдория 17:30  ru Бохум - Гройтер Фюрт 17:30  ru Бавария - Байер
17:30  ru РБ Лейпциг - Фрайбург 17:30  ru Вольфсбург - Унион 17:30  ru Герта - Айнтрахт 17:30  ru Биатлон
18:00  ru Бёрнли - Челси 18:00  ru Астон Вилла - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00  ru Ньюкасл - Брайтон 18:00  ru Мидлсбро - Лутон 18:00  ru Суонси Сити - Ковентри 18:00  ru Рединг - Миллуолл
18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
18:00  ru Дерби Каунти - Барнсли 18:00  ru Бристоль Сити - Бирмингем 18:15  ru Эспаньол - Хетафе 19:00  ru ЦСКА - Нижний Новгород
19:00  ru Ланс - Брест 19:30  ru Локомотив - ЦСКА 19:30  ru Нефтехимик - Трактор 20:00  ru Рома - Аталанта
20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
21:00  ru Портимоненсе - Бенфика 22:45  ru Кальяри - Лацио 23:00  ru Реал Мадрид - Реал Сосьедад 23:00  ru Ницца - ПСЖ
23:00  ru Фейеноорд - Гронинген 23:00  ru Филадельфия - Чикаго 23:30  ru Спортинг - Арока
Свернуть список

Вольфсбург - Унион 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
05 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
Вольфсбург Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 05 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Унион2 : 0Вольфсбург
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Вольфсбург3 : 0Унион
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Унион2 : 2Вольфсбург
01.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Унион2 : 2Вольфсбург
06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария24191475-265880,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24162664-375069,4
3
Лига чемпионов
Байер24135663-394461,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг24124850-284055,6
5
Лига Европы
Фрайбург24117639-264055,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм24124847-364055,6
7 Унион24107732-323751,4
8 Кёльн2499636-383650,0
9 Майнц241041035-293447,2
10 Айнтрахт Ф2487933-363143,1
11 Бохум24851125-342940,3
12 Вольфсбург24841226-372838,9
13 Боруссия М24761132-482737,5
14 Арминия24510922-322534,7
15 Аугсбург24581126-412331,9
16
Стыковая зона
Герта24651325-542331,9
17
Зона вылета
Штутгарт24471328-451926,4
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт24351622-621419,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close