Герта - Айнтрахт Ф 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
05 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|25.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|06.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 2
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 0
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 3
|03.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 2
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|61,1
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|55,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|55,6
|7
|Унион
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|51,4
|8
|Кёльн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|50,0
|9
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|47,2
|10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|43,1
|11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|40,3
|12
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|38,9
|13
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|37,5
|14
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|34,7
|15
|Аугсбург
|24
|5
|8
|11
|26-41
|23
|31,9
| 16
Стыковая зона
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|31,9
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|26,4
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
|19,4