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Суббота 05 марта

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18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
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21:00  ru Портимоненсе - Бенфика 22:45  ru Кальяри - Лацио 23:00  ru Реал Мадрид - Реал Сосьедад 23:00  ru Ницца - ПСЖ
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Кальяри - Лацио 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
05 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Кальяри Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лацио, которое состоится 05 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
19.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри1 : 2Лацио
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри1 : 2Лацио
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Лацио3 : 1Кальяри
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри2 : 2Лацио
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Лацио3 : 0Кальяри
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри0 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27176449-195770,4
2
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
3
Лига чемпионов
Интер М26167355-225570,5
4
Лига чемпионов
Ювентус27148541-255061,7
5
Лига Европы
Аталанта26138550-304760,3
6
Лига Европы
Рома27135945-344454,3
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио27127854-424353,1
8 Фиорентина261331045-364253,8
9 Верона27117952-434049,4
10 Сассуоло2799945-453644,4
11 Торино26961133-283342,3
12 Болонья26951232-423241,0
13 Эмполи27871240-533138,3
14 Удинезе25511932-422634,7
15 Сампдория27751535-462632,1
16 Специя27751528-492632,1
17 Кальяри275101228-482530,9
18
Зона вылета
Венеция26571424-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана25361620-561520,0

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