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Суббота 05 марта

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Ланс - Брест 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
05 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
Ланс Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 05 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Брест4 : 0Ланс
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест1 : 1Ланс
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
27.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Брест2 : 0Ланс
04.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Ланс2 : 1Брест
19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Брест1 : 1Ланс
19.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Ланс2 : 4Брест
01.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 31 Ланс0 : 2Брест
31.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 13 Брест1 : 2Ланс
02.02.2016 Франция - Лига 2 Тур 24 Ланс2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ26195256-236279,5
2
Лига чемпионов
Марсель26138539-244760,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца26145737-2146-160,3
4
Лига Европы
Ренн26134951-254355,1
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург26127748-314355,1
6 Ланс26117842-374051,3
7 Нант26116934-293950,0
8 Лилль26109733-353950,0
9 Монако26108839-293848,7
10 Лион26109734-3238-150,0
11 Монпелье261141141-383747,4
12 Брест26881034-383241,0
13 Реймс26710930-303139,7
14 Анже26781131-382937,2
15 Клермон26771227-422835,9
16 Лорьян26591221-392430,8
17 Труа26571423-412228,2
18
Стыковая зона
Метц264101225-452228,2
19
Зона вылета
Сент-Этьен26571427-502228,2
20
Зона вылета
Бордо264101238-632228,2

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