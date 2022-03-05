Ланс - Брест 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
05 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 05 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
Главные тренеры
|Франк Эз
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|27.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|2 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|2 : 1
|19.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 22
|1 : 1
|19.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 4
|2 : 4
|01.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 31
|0 : 2
|31.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 13
|1 : 2
|02.02.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|79,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|60,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|-1
|60,3
| 4
Лига Европы
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|55,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|55,1
|6
|Ланс
|26
|11
|7
|8
|42-37
|40
|51,3
|7
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|50,0
|8
|Лилль
|26
|10
|9
|7
|33-35
|39
|50,0
|9
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|48,7
|10
|Лион
|26
|10
|9
|7
|34-32
|38
|-1
|50,0
|11
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|47,4
|12
|Брест
|26
|8
|8
|10
|34-38
|32
|41,0
|13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|39,7
|14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|37,2
|15
|Клермон
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|35,9
|16
|Лорьян
|26
|5
|9
|12
|21-39
|24
|30,8
|17
|Труа
|26
|5
|7
|14
|23-41
|22
|28,2
| 18
Стыковая зона
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|28,2
| 19
Зона вылета
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|28,2
| 20
Зона вылета
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
|28,2