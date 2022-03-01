Портимоненсе - Бенфика 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
05 марта 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Бенфика, которое состоится 05 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 5
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 1
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|2 : 2
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 0
|04.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|5 : 1
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 0
|10.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 3
|20.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 2
|08.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|20
|4
|0
|59-17
|64
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|18
|4
|2
|47-16
|58
|80,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|17
|3
|4
|63-22
|54
|75,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|13
|6
|5
|40-23
|45
|62,5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|24
|11
|8
|5
|36-25
|41
|56,9
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|8
|6
|10
|33-33
|30
|41,7
|7
|Эшторил
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|41,7
|8
|Маритиму
|24
|7
|8
|9
|29-32
|29
|40,3
|9
|Портимоненсе
|24
|7
|8
|9
|24-26
|29
|40,3
|10
|Пасуш де Феррейра
|24
|6
|9
|9
|20-27
|27
|37,5
|11
|Фамаликан
|24
|6
|8
|10
|31-38
|26
|36,1
|12
|Санта-Клара
|24
|6
|8
|10
|27-42
|26
|36,1
|13
|Боавишта
|24
|4
|13
|7
|30-38
|25
|34,7
|14
|Визела
|24
|5
|9
|10
|26-40
|24
|33,3
|15
|Арока
|24
|5
|7
|12
|23-43
|22
|30,6
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|6
|2
|16
|30-47
|20
|27,8
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|24
|4
|8
|12
|23-39
|20
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|24
|3
|6
|15
|14-45
|15
|20,8