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Суббота 05 марта

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Спортинг - Арока 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
05 марта 2022, суббота. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Спортинг Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 05 Марта 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
02.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра Тур 27 Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Спортинг1 : 0Арока
06.11.2016 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг3 : 0Арока
19.03.2016 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг5 : 1Арока
08.11.2015 Португалия - Примейра Тур 10 Арока0 : 1Спортинг
01.02.2015 Португалия - Примейра Тур 19 Арока1 : 3Спортинг
23.08.2014 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг1 : 0Арока
19.01.2014 Португалия - Примейра Тур 16 Арока1 : 2Спортинг
18.08.2013 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг5 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту24204059-176488,9
2
Лига чемпионов
Спортинг24184247-165880,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика24173463-225475,0
4
Квалификация Лиги конференций
Брага24136540-234562,5
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте24118536-254156,9
6 Витория Гимарайнш24861033-333041,7
7 Эшторил2479828-303041,7
8 Маритиму2478929-322940,3
9 Портимоненсе2478924-262940,3
10 Пасуш де Феррейра2469920-272737,5
11 Фамаликан24681031-382636,1
12 Санта-Клара24681027-422636,1
13 Боавишта24413730-382534,7
14 Визела24591026-402433,3
15 Арока24571223-432230,6
16
Стыковая зона
Тондела24621630-472027,8
17
Зона вылета
Морейренсе24481223-392027,8
18
Зона вылета
Белененсеш24361514-451520,8

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