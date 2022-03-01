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Фейеноорд - Гронинген 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
05 марта 2022, суббота. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Фейеноорд Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гронинген, которое состоится 05 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Гронинген1 : 1Фейеноорд
24.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Гронинген0 : 0Фейеноорд
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Фейеноорд2 : 0Гронинген
24.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Гронинген1 : 1Фейеноорд
17.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Гронинген1 : 0Фейеноорд
25.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Фейеноорд1 : 0Гронинген
08.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Фейеноорд3 : 0Гронинген
25.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Гронинген0 : 2Фейеноорд
11.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Фейеноорд2 : 0Гронинген
07.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Гронинген0 : 5Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс24 57
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен24 55
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд24 51
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24 48
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24 45
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс24 40
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24 39
8 Камбюр24 33
9 НЕК Неймеген24 31
10 Гронинген24 29
11 Хераклес24 26
12 Гоу Эхед Иглс24 26
13 Херенвен24 25
14 Валвейк24 23
15 Виллем II24 21
16
Стыковая зона
Фортуна23 19
17
Зона вылета
Спарта23 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле24 17

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