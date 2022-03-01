Фейеноорд - Гронинген 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
05 марта 2022, суббота. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гронинген, которое состоится 05 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
|Арне Слот
|Данни Бёйс
История личных встреч
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 1
|24.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|0 : 0
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|2 : 0
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 1
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 0
|25.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 0
|08.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 0
|25.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|0 : 2
|11.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 0
|07.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|51
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|48
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|39
|8
|Камбюр
|24
|33
|9
|НЕК Неймеген
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|29
|11
|Хераклес
|24
|26
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Херенвен
|24
|25
|14
|Валвейк
|24
|23
|15
|Виллем II
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|23
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|24
|17