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18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
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Сток Сити - Блэкпул 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Сток Сити Блэкпул

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкпул, которое состоится 05 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкпул
Блэкпул
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Англия Нил Критчли
История личных встреч
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Блэкпул0 : 1Сток Сити
29.08.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сток Сити0 : 0 5 : 4Блэкпул
30.04.2011 Англия - Премьер-лига Тур 35 Блэкпул0 : 0Сток Сити
11.12.2010 Англия - Премьер-лига Тур 17 Сток Сити0 : 1Блэкпул
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион34 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Суонси Сити32 41
17 Бристоль Сити35 40
18 Кардифф Сити35 39
19 Халл Сити35 37
20 Бирмингем Сити35 37
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти35 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

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