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Суббота 05 марта

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18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
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Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф Сити 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф Сити, которое состоится 05 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Уэльс Стив Морисон
История личных встреч
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Кардифф Сити
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Куинз Парк Рейнджерс6 : 1Кардифф Сити
02.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Кардифф Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Кардифф Сити
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Кардифф Сити2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Кардифф Сити
14.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Кардифф Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
16.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Кардифф Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион34 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Суонси Сити32 41
17 Бристоль Сити35 40
18 Кардифф Сити35 39
19 Халл Сити35 37
20 Бирмингем Сити35 37
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти35 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

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