Бристоль Сити - Бирмингем Сити 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 05 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Ли Бойер
История личных встреч
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 0
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|07.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|1 : 3
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1
|26.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 2
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 1
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|3 : 1
|12.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|2 : 1
|07.05.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|33
|70
| 2
Повышение
|Борнмут
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|35
|59
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|34
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|33
|54
|7
|Шеффилд Юнайтед
|33
|53
|8
|Мидлсбро
|33
|52
|9
|Ноттингем Форест
|33
|51
|10
|Ковентри Сити
|33
|51
|11
|Миллуолл
|33
|49
|12
|Престон Норт Энд
|35
|47
|13
|Вест Бромвич Альбион
|34
|46
|14
|Блэкпул
|34
|45
|15
|Сток Сити
|33
|44
|16
|Суонси Сити
|32
|41
|17
|Бристоль Сити
|35
|40
|18
|Кардифф Сити
|35
|39
|19
|Халл Сити
|35
|37
|20
|Бирмингем Сити
|35
|37
|21
|Рединг
|34
|29
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|33
|23
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|35
|21
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|33
|21