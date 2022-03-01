Онлайн трансляции
Суббота 05 марта

03:00  ru Каролина - Питтсбург 03:00  ru Коламбус - Лос-Анджелес 03:00  ru Рейнджерс - Нью-Джерси 03:00  ru Тампа-Бэй - Детройт
03:00  ru Баффало - Миннесота 03:00  ru Вашингтон - Атланта 03:00  ru Детройт - Индиана 03:00  ru Филадельфия - Кливленд
03:30  ru Чикаго - Милуоки 03:30  ru Торонто - Орландо 04:00  ru Виннипег - Даллас 04:00  ru Нью-Орлеан - Юта
04:00  ru Оклахома - Миннесота 05:00  ru Денвер - Хьюстон 06:00  ru Анахайм - Вегас 06:00  ru Финикс - Нью-Йорк
14:45  ru Биатлон 15:30  ru Лестер Сити - Лидс 15:30  ru Фулхэм - Блэкберн 16:00  ru Осасуна - Вильярреал
16:30  ru Барыс - Металлург Мг 17:00  ru Удинезе - Сампдория 17:30  ru Бохум - Гройтер Фюрт 17:30  ru Бавария - Байер
17:30  ru РБ Лейпциг - Фрайбург 17:30  ru Вольфсбург - Унион 17:30  ru Герта - Айнтрахт 17:30  ru Биатлон
18:00  ru Бёрнли - Челси 18:00  ru Астон Вилла - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00  ru Ньюкасл - Брайтон 18:00  ru Мидлсбро - Лутон 18:00  ru Суонси Сити - Ковентри 18:00  ru Рединг - Миллуолл
18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
18:00  ru Дерби Каунти - Барнсли 18:00  ru Бристоль Сити - Бирмингем 18:15  ru Эспаньол - Хетафе 19:00  ru ЦСКА - Нижний Новгород
19:00  ru Ланс - Брест 19:30  ru Локомотив - ЦСКА 19:30  ru Нефтехимик - Трактор 20:00  ru Рома - Аталанта
20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
21:00  ru Портимоненсе - Бенфика 22:45  ru Кальяри - Лацио 23:00  ru Реал Мадрид - Реал Сосьедад 23:00  ru Ницца - ПСЖ
23:00  ru Фейеноорд - Гронинген 23:00  ru Филадельфия - Чикаго 23:30  ru Спортинг - Арока
Свернуть список

Бристоль Сити - Бирмингем Сити 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Бристоль Сити Бирмингем Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 05 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Англия Ли Бойер
История личных встреч
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Бирмингем Сити3 : 0Бристоль Сити
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Бирмингем Сити0 : 3Бристоль Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Бристоль Сити0 : 1Бирмингем Сити
07.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Бристоль Сити1 : 3Бирмингем Сити
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Бирмингем Сити1 : 1Бристоль Сити
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Бристоль Сити1 : 2Бирмингем Сити
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Бирмингем Сити0 : 1Бристоль Сити
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Бристоль Сити3 : 1Бирмингем Сити
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Бирмингем Сити2 : 1Бристоль Сити
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Бристоль Сити0 : 1Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион34 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Суонси Сити32 41
17 Бристоль Сити35 40
18 Кардифф Сити35 39
19 Халл Сити35 37
20 Бирмингем Сити35 37
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти35 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close