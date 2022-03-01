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Суббота 05 марта

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03:30  ru Чикаго - Милуоки 03:30  ru Торонто - Орландо 04:00  ru Виннипег - Даллас 04:00  ru Нью-Орлеан - Юта
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14:45  ru Биатлон 15:30  ru Лестер Сити - Лидс 15:30  ru Фулхэм - Блэкберн 16:00  ru Осасуна - Вильярреал
16:30  ru Барыс - Металлург Мг 17:00  ru Удинезе - Сампдория 17:30  ru Бохум - Гройтер Фюрт 17:30  ru Бавария - Байер
17:30  ru РБ Лейпциг - Фрайбург 17:30  ru Вольфсбург - Унион 17:30  ru Герта - Айнтрахт 17:30  ru Биатлон
18:00  ru Бёрнли - Челси 18:00  ru Астон Вилла - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00  ru Ньюкасл - Брайтон 18:00  ru Мидлсбро - Лутон 18:00  ru Суонси Сити - Ковентри 18:00  ru Рединг - Миллуолл
18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
18:00  ru Дерби Каунти - Барнсли 18:00  ru Бристоль Сити - Бирмингем 18:15  ru Эспаньол - Хетафе 19:00  ru ЦСКА - Нижний Новгород
19:00  ru Ланс - Брест 19:30  ru Локомотив - ЦСКА 19:30  ru Нефтехимик - Трактор 20:00  ru Рома - Аталанта
20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
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Барыс - Металлург Мг 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Барыс-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 12000
05 марта 2022, суббота. 16:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
Барыс Металлург Мг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барыс - Металлург Мг, которое состоится 05 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Барыс-Арена (Нур-Султан, Казахстан). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барыс
Нур-Султан
Металлург Мг
Магнитогорск
Главные тренеры
Казахстан Юрий Владимирович Михайлис
Германия Илья Петрович Воробьёв
История личных встреч
03.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Металлург Мг6 : 2Барыс
01.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Металлург Мг2 : 3Барыс
09.01.2022 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг3 : 4 ОТБарыс
05.01.2022 КХЛ - регулярный чемпионат Барыс3 : 2Металлург Мг
29.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг4 : 3Барыс
05.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Барыс1 : 2Металлург Мг
12.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Барыс3 : 5Металлург Мг
10.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Металлург Мг5 : 1Барыс
08.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Барыс4 : 2Металлург Мг
06.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Барыс1 : 2Металлург Мг
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии — 1-1.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
05.03
Локомотив
ЦСКА
07.03
ЦСКА
Локомотив
09.03
Локомотив
ЦСКА
11.03
ЦСКА
Локомотив
13.03
2
0
8
4
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
04.03
Северсталь
Динамо М
06.03
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
0
1
3
6
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
04.03
Динамо Мн
СКА
06.03
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
1
0
8
3
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
05.03
Нефтехимик
Трактор
07.03
Трактор
Нефтехимик
09.03
Нефтехимик
Трактор
11.03
Трактор
Нефтехимик
13.03
2
0
6
4
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
05.03
Барыс
Металлург Мг
07.03
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
1
1
8
5
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
06.03
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
2
0
6
3
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
04.03
Авангард
Ак Барс
06.03
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
1
1
2
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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