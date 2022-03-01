Нефтехимик - Трактор 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Нефтехим-Арена (Нижнекамск, Россия), вместимость: 6050
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нефтехимик - Трактор, которое состоится 05 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Нефтехим-Арена (Нижнекамск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Трактор
Челябинск
Главные тренеры
|Олег Юрьевич Леонтьев
|Анвар Рафаилович Гатиятулин
История личных встреч
|03.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|01.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 3
|12.01.2022
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.11.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|16.09.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.02.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.12.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.11.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|18.10.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.08.2020
|Кубок Республики Башкортостан
|Кубок Республики Башкортостан
|3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив05.03
ЦСКА
Локомотив07.03
ЦСКА
ЦСКА09.03
Локомотив
Локомотив11.03
ЦСКА
ЦСКА13.03
Локомотив
2
0
8
4
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М04.03
Северсталь
Северсталь06.03
Динамо М
Северсталь08.03
Динамо М
Динамо М10.03
Северсталь
Северсталь12.03
Динамо М
Динамо М14.03
Северсталь
0
1
3
6
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА04.03
Динамо Мн
Динамо Мн06.03
СКА
Динамо Мн08.03
СКА
СКА10.03
Динамо Мн
Динамо Мн12.03
СКА
СКА14.03
Динамо Мн
1
0
8
3
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик05.03
Трактор
Нефтехимик07.03
Трактор
Трактор09.03
Нефтехимик
Нефтехимик11.03
Трактор
Трактор13.03
Нефтехимик
2
0
6
4
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс05.03
Металлург Мг
Барыс07.03
Металлург Мг
Металлург Мг09.03
Барыс
Барыс11.03
Металлург Мг
Металлург Мг13.03
Барыс
1
1
8
5
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь06.03
Салават Юлаев
Сибирь08.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев10.03
Сибирь
Сибирь12.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев14.03
Сибирь
2
0
6
3
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс04.03
Авангард
Авангард06.03
Ак Барс
Авангард08.03
Ак Барс
Ак Барс10.03
Авангард
Авангард12.03
Ак Барс
Ак Барс14.03
Авангард
0
1
1
2
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0