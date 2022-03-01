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Виннипег Джетс - Даллас Старз 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Даллас Старз, которое состоится 05 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Дэйв Лоури (и.о.)
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 БДаллас Старз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3Виннипег Джетс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 ОТДаллас Старз
26.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Даллас Старз
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Виннипег Джетс
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Каролина Харрикейнз5432410512185-1307973,1
3 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5326724212183-1517671,7
5 Питтсбург Пингвинз5628425314183-1497667,9
6 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
7 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
8 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
9 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
10 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
11 Миннесота Уайлд5224443017196-1666764,4
12 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
13 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
14 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
15 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
16 Вегас Голден Найтс5524241321177-1626458,2
17 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
18 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
19 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
20 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
21 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
22 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
23 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
24 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
25 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
26 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
27 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
28 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
29 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
30 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
31 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
32 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5432410512185-1307973,1
2 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5326724212183-1517671,7
4 Питтсбург Пингвинз5628425314183-1497667,9
5 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
7 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
8 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
9 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
10 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
11 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
12 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
13 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
14 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
15 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
16 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
3 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
4 Миннесота Уайлд5224443017196-1666764,4
5 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
6 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
7 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
8 Вегас Голден Найтс5524241321177-1626458,2
9 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
10 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
11 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
12 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
13 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
14 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
15 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
16 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5432410512185-1307973,1
2 Питтсбург Пингвинз5628425314183-1497667,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс5429142315162-1377367,6
4 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
5 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
8 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5326724212183-1517671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
4 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
5 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
6 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
7 Баффало Сэйбрз5514121730148-1964238,2
8 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
3 Миннесота Уайлд5224443017196-1666764,4
4 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
5 Даллас Старз5320732120155-1546359,4
6 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
7 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
8 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
2 Лос-Анджелес Кингз5524322519162-1576559,1
3 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
4 Вегас Голден Найтс5524241321177-1626458,2
5 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
6 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
7 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
8 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8

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