Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
05 марта 2022, суббота. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 05 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Питер Дебур
История личных встреч
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|54
|32
|4
|1
|0
|5
|12
|185-130
|79
|73,1
|3
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|53
|26
|7
|2
|4
|2
|12
|183-151
|76
|71,7
|5
|Питтсбург Пингвинз
|56
|28
|4
|2
|5
|3
|14
|183-149
|76
|67,9
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|54
|29
|1
|4
|2
|3
|15
|162-137
|73
|67,6
|8
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|9
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|10
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|11
|Миннесота Уайлд
|52
|24
|4
|4
|3
|0
|17
|196-166
|67
|64,4
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|55
|24
|3
|2
|2
|5
|19
|162-157
|65
|59,1
|14
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|16
|Вегас Голден Найтс
|55
|24
|2
|4
|1
|3
|21
|177-162
|64
|58,2
|17
|Даллас Старз
|53
|20
|7
|3
|2
|1
|20
|155-154
|63
|59,4
|18
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|20
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|26
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|28
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
|29
|Баффало Сэйбрз
|55
|14
|1
|2
|1
|7
|30
|148-196
|42
|38,2
|30
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8
|31
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
|32
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|54
|32
|4
|1
|0
|5
|12
|185-130
|79
|73,1
|2
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|53
|26
|7
|2
|4
|2
|12
|183-151
|76
|71,7
|4
|Питтсбург Пингвинз
|56
|28
|4
|2
|5
|3
|14
|183-149
|76
|67,9
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|54
|29
|1
|4
|2
|3
|15
|162-137
|73
|67,6
|7
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|12
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|14
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
|15
|Баффало Сэйбрз
|55
|14
|1
|2
|1
|7
|30
|148-196
|42
|38,2
|16
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|52
|24
|4
|4
|3
|0
|17
|196-166
|67
|64,4
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|55
|24
|3
|2
|2
|5
|19
|162-157
|65
|59,1
|6
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|8
|Вегас Голден Найтс
|55
|24
|2
|4
|1
|3
|21
|177-162
|64
|58,2
|9
|Даллас Старз
|53
|20
|7
|3
|2
|1
|20
|155-154
|63
|59,4
|10
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|12
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|15
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8
|16
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|54
|32
|4
|1
|0
|5
|12
|185-130
|79
|73,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|56
|28
|4
|2
|5
|3
|14
|183-149
|76
|67,9
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|54
|29
|1
|4
|2
|3
|15
|162-137
|73
|67,6
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|8
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|53
|26
|7
|2
|4
|2
|12
|183-151
|76
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|4
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|5
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|7
|Баффало Сэйбрз
|55
|14
|1
|2
|1
|7
|30
|148-196
|42
|38,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|3
|Миннесота Уайлд
|52
|24
|4
|4
|3
|0
|17
|196-166
|67
|64,4
|4
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|5
|Даллас Старз
|53
|20
|7
|3
|2
|1
|20
|155-154
|63
|59,4
|6
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|8
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|55
|24
|3
|2
|2
|5
|19
|162-157
|65
|59,1
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|55
|24
|2
|4
|1
|3
|21
|177-162
|64
|58,2
|5
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|6
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8