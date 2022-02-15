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Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз прямая трансляция 05.03.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз, которое состоится 05 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
04.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 115Юта Джаз
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 105Нью-Орлеан Пеликанс
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз97 : 98Нью-Орлеан Пеликанс
02.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс129 : 124Юта Джаз
22.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз129 : 118Нью-Орлеан Пеликанс
20.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз118 : 102Нью-Орлеан Пеликанс
31.07.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 106Юта Джаз
17.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс138 : 132Юта Джаз
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс126 : 128Юта Джаз
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз128 : 120Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6837,5
3 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6728,0
4 Майами Хит6442227018-67171060,6569,0
5 Юта Джаз6139226961-65491000,63910,5
6 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,62311,5
7 Чикаго Буллз6339247090-69781020,61911,5
8 Милуоки Бакс6338257163-69401010,60312,5
9 Даллас Маверикс6338256739-65261010,60312,5
10 Бостон Селтикс6538277107-67501030,58513,5
11 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,58114,0
12 Денвер Наггетс6236266847-6683980,58114,0
13 Торонто Рэпторс6234286735-6658960,54816,0
14 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52317,5
16 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50019,0
17 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48420,0
18 Атланта Хоукс6230326973-6925920,48420,0
19 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45921,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41924,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,0
23 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40325,0
24 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38126,5
25 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36927,5
26 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34429,0
27 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32330,0
28 Детройт Пистонс6316476506-7095790,25434,5
29 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24235,0
30 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23835,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6442227018-67171060,6560,0
2 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,6232,5
3 Чикаго Буллз6339247090-69781020,6192,5
4 Милуоки Бакс6338257163-69401010,6033,5
5 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5854,5
6 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,5815,0
7 Торонто Рэпторс6234286735-6658960,5487,0
8 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50010,0
9 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48411,0
10 Атланта Хоукс6230326973-6925920,48411,0
11 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
12 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40316,0
13 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34420,0
14 Детройт Пистонс6316476506-7095790,25425,5
15 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23826,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6837,5
3 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6728,0
4 Юта Джаз6139226961-65491000,63910,5
5 Даллас Маверикс6338256739-65261010,60312,5
6 Денвер Наггетс6236266847-6683980,58114,0
7 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52317,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41924,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,0
12 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38126,5
13 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36927,5
14 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32330,0
15 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24235,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6138236617-6465990,6230,0
2 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5852,0
3 Торонто Рэпторс6234286735-6658960,5484,5
4 Бруклин Нетс6432327080-7143960,5007,5
5 Нью-Йорк Никс6225376515-6650870,40313,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6339247090-69781020,6190,0
2 Милуоки Бакс6338257163-69401010,6031,0
3 Кливленд Кавальерс6236266601-6384980,5812,5
4 Индиана Пэйсерс6422427036-7186860,34417,5
5 Детройт Пистонс6316476506-7095790,25423,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6442227018-67171060,6560,0
2 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48411,0
3 Атланта Хоукс6230326973-6925920,48411,0
4 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
5 Орландо Мэджик6315486551-7053780,23826,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6139226961-65491000,6390,0
2 Денвер Наггетс6236266847-6683980,5813,5
3 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,5406,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40314,5
5 Оклахома-Сити Тандер6220426332-6742820,32319,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6250127052-65491120,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6837,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52317,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,0
5 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36927,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6720,0
2 Даллас Маверикс6338256739-65261010,6034,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6226366639-6755880,41916,0
4 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38118,5
5 Хьюстон Рокетс6215476728-7315770,24227,0

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