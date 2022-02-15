Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 05.03.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
05 марта 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 05 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|02.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 124
|07.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 94
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 116
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 128
|29.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 111
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 110
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 105
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 104
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 95
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|7,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|8,0
|4
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|9,0
|5
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|10,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|11,5
|7
|Чикаго Буллз
|63
|39
|24
|7090-6978
|102
|0,619
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|12,5
|9
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|12,5
|10
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|13,5
|11
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|14,0
|12
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|14,0
|13
|Торонто Рэпторс
|62
|34
|28
|6735-6658
|96
|0,548
|16,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|17,5
|16
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|19,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|62
|30
|32
|6973-6925
|92
|0,484
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|25,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|26,5
|25
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|27,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|30,0
|28
|Детройт Пистонс
|63
|16
|47
|6506-7095
|79
|0,254
|34,5
|29
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|2,5
|3
|Чикаго Буллз
|63
|39
|24
|7090-6978
|102
|0,619
|2,5
|4
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|62
|34
|28
|6735-6658
|96
|0,548
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|10,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|11,0
|10
|Атланта Хоукс
|62
|30
|32
|6973-6925
|92
|0,484
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|16,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|20,0
|14
|Детройт Пистонс
|63
|16
|47
|6506-7095
|79
|0,254
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|26,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|7,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|8,0
|4
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|17,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|26,5
|13
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|27,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|35,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|61
|38
|23
|6617-6465
|99
|0,623
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|62
|34
|28
|6735-6658
|96
|0,548
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|62
|25
|37
|6515-6650
|87
|0,403
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|63
|39
|24
|7090-6978
|102
|0,619
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|63
|38
|25
|7163-6940
|101
|0,603
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|62
|36
|26
|6601-6384
|98
|0,581
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|64
|22
|42
|7036-7186
|86
|0,344
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|63
|16
|47
|6506-7095
|79
|0,254
|23,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|11,0
|3
|Атланта Хоукс
|62
|30
|32
|6973-6925
|92
|0,484
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|61
|28
|33
|6564-6733
|89
|0,459
|12,5
|5
|Орландо Мэджик
|63
|15
|48
|6551-7053
|78
|0,238
|26,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|61
|39
|22
|6961-6549
|100
|0,639
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|62
|36
|26
|6847-6683
|98
|0,581
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|63
|34
|29
|7154-7074
|97
|0,540
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|14,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|62
|20
|42
|6332-6742
|82
|0,323
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|62
|50
|12
|7052-6549
|112
|0,806
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|7,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|17,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,0
|5
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|27,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|62
|26
|36
|6639-6755
|88
|0,419
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|62
|15
|47
|6728-7315
|77
|0,242
|27,0