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Суббота 05 марта

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16:30  ru Барыс - Металлург Мг 17:00  ru Удинезе - Сампдория 17:30  ru Бохум - Гройтер Фюрт 17:30  ru Бавария - Байер
17:30  ru РБ Лейпциг - Фрайбург 17:30  ru Вольфсбург - Унион 17:30  ru Герта - Айнтрахт 17:30  ru Биатлон
18:00  ru Бёрнли - Челси 18:00  ru Астон Вилла - Саутгемптон 18:00  ru Норвич Сити - Брентфорд 18:00  ru Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00  ru Ньюкасл - Брайтон 18:00  ru Мидлсбро - Лутон 18:00  ru Суонси Сити - Ковентри 18:00  ru Рединг - Миллуолл
18:00  ru Сток Сити - Блэкпул 18:00  ru КПР - Кардифф 18:00  ru Халл Сити - Вест Бромвич 18:00  ru Престон - Борнмут
18:00  ru Дерби Каунти - Барнсли 18:00  ru Бристоль Сити - Бирмингем 18:15  ru Эспаньол - Хетафе 19:00  ru ЦСКА - Нижний Новгород
19:00  ru Ланс - Брест 19:30  ru Локомотив - ЦСКА 19:30  ru Нефтехимик - Трактор 20:00  ru Рома - Аталанта
20:30  ru Ливерпуль - Вест Хэм 20:30  ru Валенсия - Гранада 20:30  ru Штутгарт - Боруссия М 20:30  ru Айлендерс - Сент-Луис
21:00  ru Портимоненсе - Бенфика 22:45  ru Кальяри - Лацио 23:00  ru Реал Мадрид - Реал Сосьедад 23:00  ru Ницца - ПСЖ
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БАТЭ - Шахтёр 05 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), 1 500 зрителей
05 марта 2022, суббота. 15:00 МСК. Суперкубок Беларуси
БАТЭ Шахтёр

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр, которое состоится 05 Марта 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Суперкубок Беларуси, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
БАТЭ
Борисов
Беларусь вр Александр Гутор
Сербия зщ Никола Антич
Беларусь зщ Егор Филипенко
Беларусь зщ Александр Сачивко
Беларусь зщ Глеб Шевченко
Грузия пз Георгий Диасамидзе
59'
Беларусь пз Юрий Кендыш
Нигерия пз Эзе-Винсент Океухье
87'
Беларусь пз Игорь Стасевич
Словакия пз Юлиус Сёке
31'
Гамбия нп Дембо Дарбо
87'
Беларусь пз Никита Корзун
31'
Албания пз Валон Ахмеди
59'
Сербия пз Игор Иванович
87'
Украина нп Роман Дебелко
87'
Беларусь вр Антон Чичкан
Беларусь зщ Павел Рыбак
Беларусь зщ Данила Нечаев
Хорватия зщ Яков Филипович
Сербия зщ Александар Филипович
46'
Беларусь пз Павел Нехайчик
Беларусь пз Евгений Яблонский
Россия пз Павел Карасёв
89'
Беларусь нп Антон Сарока
63'
Беларусь нп Николай Сигневич
Сербия нп Неманья Милич
63'
Беларусь зщ Максим Володько
46'
Узбекистан пз Шахбоз Умаров
63'
Беларусь нп Максим Скавыш
63'
Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
89'
Запасные
Беларусь вр Максим Белов
Беларусь вр Сергей Черник
Беларусь зщ Роман Бегунов
Беларусь зщ Андрей Макаренко
Беларусь зщ Руслан Хадаркевич
Беларусь пз Дмитрий Подстрелов
Беларусь пз Виктор Сотников
Беларусь пз Павел Забелин
Беларусь вр Андрей Кудравец
Беларусь зщ Никита Супранович
Черногория зщ Борис Копитович
Беларусь зщ Семён Лазарчик
Беларусь зщ Владислав Малькевич
Беларусь пз Дмитрий Бессмертный
Беларусь пз Алексей Носко
Беларусь пз Сергей Волков
Главные тренеры
Украина Роман Иосифович Григорчук
Беларусь Виталий Леонидович Жуковский
История личных встреч
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С1 : 1БАТЭ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ2 : 2Шахтёр С
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Шахтёр С2 : 2БАТЭ
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ3 : 1Шахтёр С
21.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С3 : 0БАТЭ
24.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ0 : 0Шахтёр С
27.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Шахтёр С0 : 4БАТЭ
30.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ1 : 0Шахтёр С
08.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С0 : 2БАТЭ
11.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 2 БАТЭ2 : 0Шахтёр С

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