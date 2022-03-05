БАТЭ - Шахтёр 05 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), 1 500 зрителей
05 марта 2022, суббота. 15:00 МСК. Суперкубок Беларуси
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр, которое состоится 05 Марта 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Суперкубок Беларуси, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
БАТЭ
Борисов
|вр
|Александр Гутор
|зщ
|Никола Антич
|зщ
|Егор Филипенко
|зщ
|Александр Сачивко
|зщ
|Глеб Шевченко
|пз
|Георгий Диасамидзе
|
59'
|пз
|Юрий Кендыш
|пз
|Эзе-Винсент Океухье
|
87'
|пз
|Игорь Стасевич
|пз
|Юлиус Сёке
|
31'
|нп
|Дембо Дарбо
|
87'
|пз
|Никита Корзун
|
31'
|пз
|Валон Ахмеди
|
59'
|пз
|Игор Иванович
|
87'
|нп
|Роман Дебелко
|
87'
|вр
|Антон Чичкан
|зщ
|Павел Рыбак
|зщ
|Данила Нечаев
|зщ
|Яков Филипович
|зщ
|Александар Филипович
|
46'
|пз
|Павел Нехайчик
|пз
|Евгений Яблонский
|пз
|Павел Карасёв
|
89'
|нп
|Антон Сарока
|
63'
|нп
|Николай Сигневич
|нп
|Неманья Милич
|
63'
|зщ
|Максим Володько
|
46'
|пз
|Шахбоз Умаров
|
63'
|нп
|Максим Скавыш
|
63'
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|
89'
Запасные
|вр
|Максим Белов
|вр
|Сергей Черник
|зщ
|Роман Бегунов
|зщ
|Андрей Макаренко
|зщ
|Руслан Хадаркевич
|пз
|Дмитрий Подстрелов
|пз
|Виктор Сотников
|пз
|Павел Забелин
|вр
|Андрей Кудравец
|зщ
|Никита Супранович
|зщ
|Борис Копитович
|зщ
|Семён Лазарчик
|зщ
|Владислав Малькевич
|пз
|Дмитрий Бессмертный
|пз
|Алексей Носко
|пз
|Сергей Волков
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
|Виталий Леонидович Жуковский
История личных встреч
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 1
|14.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|2 : 2
|27.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|2 : 2
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|3 : 1
|21.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|3 : 0
|24.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 0
|27.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|0 : 4
|30.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|1 : 0
|08.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|0 : 2
|11.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|2 : 0