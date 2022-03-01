Свернуть список

Локомотив М - Химки 06 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки0 : 0Локомотив М
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Химки3 : 2Локомотив М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Локомотив М2 : 1Химки
21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 3Локомотив М
29.11.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки1 : 3Локомотив М
14.03.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Химки
19.10.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М0 : 2Химки
16.05.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Химки2 : 2Локомотив М
18.07.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Химки1 : 2Локомотив М
14.04.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М1 : 0Химки
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
5 Ахмат19100926-253052,6
6 Краснодар1885529-182953,7
7 Локомотив М1877424-192851,9
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород20641019-312236,7
11 Рубин1964925-302238,6
12 Урал1947812-191933,3
13
Стыковая зона
Арсенал19541021-371933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки1928916-341424,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close