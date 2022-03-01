Локомотив М - Химки 06 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
06 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Химки, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 0
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 2
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 1
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3
|29.11.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|14.03.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|19.10.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 2
|16.05.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 2
|18.07.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 2
|14.04.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|71,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|68,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|60,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|59,6
|5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|52,6
|6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|7
|Локомотив М
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|51,9
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|50,0
|9
|Спартак М
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|40,4
|10
|Нижний Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|36,7
|11
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|38,6
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|28,1
| 16
Зона вылета
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|24,6