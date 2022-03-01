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Крылья Советов - Арсенал 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
06 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Крылья Советов Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Арсенал, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Арсенал2 : 1Крылья Советов
07.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал2 : 4Крылья Советов
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов2 : 3Арсенал
29.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов0 : 1Арсенал
15.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Арсенал4 : 0Крылья Советов
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал2 : 0Крылья Советов
21.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Крылья Советов1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
5 Ахмат19100926-253052,6
6 Краснодар1885529-182953,7
7 Локомотив М1877424-192851,9
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород20641019-312236,7
11 Рубин1964925-302238,6
12 Урал1947812-191933,3
13
Стыковая зона
Арсенал19541021-371933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки1928916-341424,6

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