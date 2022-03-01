Уотфорд - Арсенал 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Арсенал, которое состоится 06 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Микель Артета
История личных встреч
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 2
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|15.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 0
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 2
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 3
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|81,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|76,9
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|58,0
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|55,6
|6
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|62,5
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|56,0
|8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|49,4
|9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|43,2
|10
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|39,3
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|42,3
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|44,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|40,7
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|35,9
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|32,1
|16
|Лидс Юнайтед
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|28,4
|17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|30,6
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
|21,0