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Уотфорд - Арсенал 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Уотфорд Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Арсенал, которое состоится 06 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Испания Микель Артета
История личных встреч
07.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 0Уотфорд
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал3 : 2Уотфорд
15.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Уотфорд2 : 2Арсенал
15.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Уотфорд0 : 1Арсенал
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Арсенал2 : 0Уотфорд
11.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал3 : 0Уотфорд
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Уотфорд2 : 1Арсенал
31.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал1 : 2Уотфорд
27.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 3 Уотфорд1 : 3Арсенал
02.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 32 Арсенал4 : 0Уотфорд
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити27213364-176681,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси26158353-185367,9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27138644-344758,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед27136846-344555,6
6 Арсенал24143738-274562,5
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон271241124-234049,4
9 Саутгемптон27811834-413543,2
10 Кристал Пэлас28712939-383339,3
11 Астон Вилла261031337-373342,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион27712826-323340,7
14 Ньюкасл Юнайтед266101030-462835,9
15 Брентфорд28761530-452732,1
16 Лидс Юнайтед27581429-612328,4
17 Эвертон24641428-412230,6
18
Зона вылета
Бёрнли263121122-362126,9
19
Зона вылета
Уотфорд26541725-471924,4
20
Зона вылета
Норвич Сити27451816-581721,0

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