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Кадис - Райо Вальекано 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
06 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Кадис Райо Вальекано

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Райо Вальекано, которое состоится 06 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Андони Ираола
История личных встреч
26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано3 : 1Кадис
14.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Кадис1 : 1Райо Вальекано
10.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Райо Вальекано1 : 1Кадис
01.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 33 Райо Вальекано1 : 1Кадис
28.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 12 Кадис0 : 0Райо Вальекано
12.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Кадис1 : 0Райо Вальекано
02.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Райо Вальекано3 : 0Кадис
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26186252-206076,9
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Бетис26144848-324659,0
4
Лига чемпионов
Барселона25129446-284560,0
5
Лига Европы
Атлетико М26136747-344557,7
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад26128627-254456,4
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б26910729-253747,4
9 Осасуна27981026-313543,2
10 Валенсия2689938-423342,3
11 Сельта26881029-283241,0
12 Эспаньол27881133-403239,5
13 Райо Вальекано25941228-303141,3
14 Эльче26781128-372937,2
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка26681223-412633,3
17 Гранада265101127-402532,1
18
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
19
Зона вылета
Кадис263121121-392126,9
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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