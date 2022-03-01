Кёльн - Хоффенхайм 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
06 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|08.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 3
|21.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|03.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|78,7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|60,0
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|54,7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|54,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|55,6
|7
|Унион
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|49,3
|8
|Кёльн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|50,0
|9
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|47,2
|10
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|45,3
|11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|42,7
|12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|41,3
|13
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|37,5
|14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|34,7
|15
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|30,7
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|26,4
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
|18,7