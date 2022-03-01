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Кёльн - Хоффенхайм 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
06 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 25-й тур
Кёльн Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
15.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Кёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм3 : 1Кёльн
08.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн1 : 2Хоффенхайм
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм6 : 0Кёльн
05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн0 : 3Хоффенхайм
21.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Кёльн1 : 1Хоффенхайм
03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм4 : 0Кёльн
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн2 : 1 ДВХоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария25192476-275978,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24162664-375069,4
3
Лига чемпионов
Байер25136664-404560,0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг25125851-294154,7
5
Лига Европы
Фрайбург25118640-274154,7
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм24124847-364055,6
7 Унион25107832-333749,3
8 Кёльн2499636-383650,0
9 Майнц241041035-293447,2
10 Айнтрахт Ф2597937-373445,3
11 Бохум25951127-353242,7
12 Вольфсбург25941227-373141,3
13 Боруссия М24761132-482737,5
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия255101022-332533,3
16
Стыковая зона
Герта25651426-582330,7
17
Зона вылета
Штутгарт24471328-451926,4
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт25351723-641418,7

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