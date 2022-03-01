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Дженоа - Эмполи 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
06 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Дженоа Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
05.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Эмполи2 : 2Дженоа
28.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Эмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Дженоа0 : 0Эмполи
06.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа1 : 0Эмполи
24.10.2015 Италия - Серия А Тур 9 Эмполи2 : 0Дженоа
08.03.2015 Италия - Серия А Тур 26 Эмполи1 : 1Дженоа
20.10.2014 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 1Эмполи
27.04.2008 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа0 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
2
Лига чемпионов
Наполи27176449-195770,4
3
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
4
Лига чемпионов
Ювентус27148541-255061,7
5
Лига Европы
Аталанта26138550-304760,3
6
Лига Европы
Рома27135945-344454,3
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио27127854-424353,1
8 Фиорентина261331045-364253,8
9 Верона27117952-434049,4
10 Сассуоло2799945-453644,4
11 Торино26961133-283342,3
12 Болонья26951232-423241,0
13 Эмполи27871240-533138,3
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя27751528-492632,1
16 Сампдория28751636-482631,0
17 Кальяри275101228-482530,9
18
Зона вылета
Венеция26571424-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана26361720-611519,2

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