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Болонья - Торино 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Болонья Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 06 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Торино2 : 1Болонья
21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Болонья1 : 1Торино
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Болонья1 : 1Торино
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Торино1 : 0Болонья
16.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Торино2 : 3Болонья
21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 2Торино
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Торино3 : 0Болонья
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Болонья1 : 1Торино
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Болонья2 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
2
Лига чемпионов
Наполи27176449-195770,4
3
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
4
Лига чемпионов
Ювентус27148541-255061,7
5
Лига Европы
Аталанта26138550-304760,3
6
Лига Европы
Рома27135945-344454,3
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио27127854-424353,1
8 Фиорентина261331045-364253,8
9 Верона27117952-434049,4
10 Сассуоло2799945-453644,4
11 Торино26961133-283342,3
12 Болонья26951232-423241,0
13 Эмполи27871240-533138,3
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя27751528-492632,1
16 Сампдория28751636-482631,0
17 Кальяри275101228-482530,9
18
Зона вылета
Венеция26571424-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана26361720-611519,2

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