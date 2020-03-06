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Ювентус - Специя 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
06 марта 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Ювентус Специя

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Специя, которое состоится 06 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
22.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Специя2 : 3Ювентус
02.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Ювентус3 : 0Специя
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Специя1 : 4Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
2
Лига чемпионов
Наполи27176449-195770,4
3
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
4
Лига чемпионов
Ювентус27148541-255061,7
5
Лига Европы
Аталанта26138550-304760,3
6
Лига Европы
Рома27135945-344454,3
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио27127854-424353,1
8 Фиорентина261331045-364253,8
9 Верона27117952-434049,4
10 Сассуоло2799945-453644,4
11 Торино26961133-283342,3
12 Болонья26951232-423241,0
13 Эмполи27871240-533138,3
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя27751528-492632,1
16 Сампдория28751636-482631,0
17 Кальяри275101228-482530,9
18
Зона вылета
Венеция26571424-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана26361720-611519,2

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