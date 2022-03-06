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Бордо - Труа 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Бордо Труа

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Труа, которое состоится 06 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Брюно Ирл
История личных встреч
12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Труа1 : 2Бордо
13.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Труа0 : 1Бордо
26.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Бордо2 : 1Труа
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Труа2 : 4Бордо
25.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Бордо1 : 0Труа
18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 Труа1 : 0Бордо
14.05.2013 Кубок Франции 1/2 финала Труа1 : 2Бордо
22.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо0 : 0Труа
17.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 25 Труа1 : 0Бордо
23.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 7 Бордо2 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ26195256-236279,5
2
Лига чемпионов
Марсель26138539-244760,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца26145737-2146-160,3
4
Лига Европы
Ренн26134951-254355,1
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург26127748-314355,1
6 Лион27119738-3341-151,9
7 Ланс27117942-384049,4
8 Нант26116934-293950,0
9 Лилль26109733-353950,0
10 Монако26108839-293848,7
11 Монпелье261141141-383747,4
12 Брест27981035-383543,2
13 Реймс26710930-303139,7
14 Анже26781131-382937,2
15 Клермон26771227-422835,9
16 Лорьян27591322-432429,6
17 Труа26571423-412228,2
18
Стыковая зона
Метц264101225-452228,2
19
Зона вылета
Сент-Этьен26571427-502228,2
20
Зона вылета
Бордо264101238-632228,2

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