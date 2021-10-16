Лилль - Клермон 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
06 марта 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Клермон, которое состоится 06 Марта 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Жорже Масьел
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|79,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|60,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|-1
|60,3
| 4
Лига Европы
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|55,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|55,1
|6
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|-1
|51,9
|7
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|49,4
|8
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|50,0
|9
|Лилль
|26
|10
|9
|7
|33-35
|39
|50,0
|10
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|48,7
|11
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|47,4
|12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|43,2
|13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|39,7
|14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|37,2
|15
|Клермон
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|35,9
|16
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|29,6
|17
|Труа
|26
|5
|7
|14
|23-41
|22
|28,2
| 18
Стыковая зона
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|28,2
| 19
Зона вылета
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|28,2
| 20
Зона вылета
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
|28,2