Пасуш де Феррейра - Порту 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Порту, которое состоится 06 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Порту
Порту
Главные тренеры
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 1
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 0
|16.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|11.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 3
|21.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|6 : 1
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|20
|4
|0
|59-17
|64
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|18
|4
|2
|47-16
|58
|80,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|17
|3
|4
|63-22
|54
|75,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|13
|7
|5
|41-24
|46
|61,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|25
|11
|9
|5
|36-25
|42
|56,0
|6
|Эшторил
|25
|7
|10
|8
|28-30
|31
|41,3
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|8
|6
|10
|33-33
|30
|41,7
|8
|Маритиму
|24
|7
|8
|9
|29-32
|29
|40,3
|9
|Портимоненсе
|24
|7
|8
|9
|24-26
|29
|40,3
|10
|Пасуш де Феррейра
|24
|6
|9
|9
|20-27
|27
|37,5
|11
|Фамаликан
|24
|6
|8
|10
|31-38
|26
|36,1
|12
|Боавишта
|25
|4
|14
|7
|31-39
|26
|34,7
|13
|Санта-Клара
|24
|6
|8
|10
|27-42
|26
|36,1
|14
|Визела
|24
|5
|9
|10
|26-40
|24
|33,3
|15
|Арока
|24
|5
|7
|12
|23-43
|22
|30,6
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|6
|2
|16
|30-47
|20
|27,8
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|24
|4
|8
|12
|23-39
|20
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|24
|3
|6
|15
|14-45
|15
|20,8