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Пасуш де Феррейра - Порту 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Пасуш де Феррейра Порту

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Порту, которое состоится 06 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Сезар Пауло Силва Пейшоту
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
02.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
14.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
16.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
30.10.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Пасуш де Феррейра3 : 2Порту
29.06.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра0 : 1Порту
02.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
11.03.2018 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
30.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Пасуш де Феррейра2 : 3Порту
21.10.2017 Португалия - Примейра Тур 9 Порту6 : 1Пасуш де Феррейра
14.05.2017 Португалия - Примейра Тур 33 Порту4 : 1Пасуш де Феррейра
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту24204059-176488,9
2
Лига чемпионов
Спортинг24184247-165880,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика24173463-225475,0
4
Квалификация Лиги конференций
Брага25137541-244661,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте25119536-254256,0
6 Эшторил25710828-303141,3
7 Витория Гимарайнш24861033-333041,7
8 Маритиму2478929-322940,3
9 Портимоненсе2478924-262940,3
10 Пасуш де Феррейра2469920-272737,5
11 Фамаликан24681031-382636,1
12 Боавишта25414731-392634,7
13 Санта-Клара24681027-422636,1
14 Визела24591026-402433,3
15 Арока24571223-432230,6
16
Стыковая зона
Тондела24621630-472027,8
17
Зона вылета
Морейренсе24481223-392027,8
18
Зона вылета
Белененсеш24361514-451520,8

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