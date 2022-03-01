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ПСВ Эйндховен - Хераклес 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
06 марта 2022, воскресенье. 14:15 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен Хераклес

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Хераклес, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Германия Франк Вормут
История личных встреч
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
27.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Хераклес1 : 1ПСВ Эйндховен
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Хераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
15.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Хераклес0 : 4ПСВ Эйндховен
21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Хераклес1 : 2ПСВ Эйндховен
22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
28.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Хераклес1 : 2ПСВ Эйндховен
15.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен1 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс24 57
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен24 55
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд24 51
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24 48
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24 45
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс24 40
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24 39
8 Камбюр24 33
9 НЕК Неймеген24 31
10 Гронинген24 29
11 Хераклес24 26
12 Гоу Эхед Иглс24 26
13 Херенвен25 26
14 Валвейк24 23
15 Виллем II25 22
16
Стыковая зона
Фортуна23 19
17
Зона вылета
Спарта23 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле24 17

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