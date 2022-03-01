ПСВ Эйндховен - Хераклес 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
06 марта 2022, воскресенье. 14:15 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Хераклес, которое состоится 06 Марта 2022 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Франк Вормут
История личных встреч
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 0
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 1
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 1
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 4
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|22.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|3 : 0
|28.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|15.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|51
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|48
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|39
|8
|Камбюр
|24
|33
|9
|НЕК Неймеген
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|29
|11
|Хераклес
|24
|26
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Херенвен
|25
|26
|14
|Валвейк
|24
|23
|15
|Виллем II
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|23
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|24
|17