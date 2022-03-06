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Аякс - Валвейк 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 марта 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Аякс Валвейк

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 06 Марта 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Валвейк
Валвейк
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
21.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Валвейк0 : 5Аякс
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Валвейк0 : 1Аякс
20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Аякс3 : 0Валвейк
08.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Аякс6 : 1Валвейк
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс3 : 0Валвейк
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Валвейк1 : 2Аякс
02.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 29 Валвейк0 : 2Аякс
26.10.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 11 Аякс0 : 0Валвейк
17.02.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 23 Валвейк0 : 2Аякс
15.09.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 5 Аякс2 : 0Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс24 57
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен24 55
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд24 51
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24 48
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24 45
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс24 40
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24 39
8 Камбюр24 33
9 НЕК Неймеген24 31
10 Гронинген24 29
11 Хераклес24 26
12 Гоу Эхед Иглс24 26
13 Херенвен25 26
14 Валвейк24 23
15 Виллем II25 22
16
Стыковая зона
Фортуна23 19
17
Зона вылета
Спарта23 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле24 17

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