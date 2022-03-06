Аякс - Валвейк 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 марта 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Валвейк, которое состоится 06 Марта 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Валвейк
Валвейк
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|0 : 5
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|3 : 0
|08.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 0
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 29
|0 : 2
|26.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 11
|0 : 0
|17.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 23
|0 : 2
|15.09.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|51
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|48
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|39
|8
|Камбюр
|24
|33
|9
|НЕК Неймеген
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|29
|11
|Хераклес
|24
|26
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Херенвен
|25
|26
|14
|Валвейк
|24
|23
|15
|Виллем II
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|23
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|24
|17