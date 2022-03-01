Сибирь - Салават Юлаев 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Сибирь (Новосибирск, Россия), вместимость: 7420
06 марта 2022, воскресенье. 13:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сибирь - Салават Юлаев, которое состоится 06 Марта 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Сибирь (Новосибирск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сибирь
Новосибирская область
Салават Юлаев
Уфа
Главные тренеры
|Андрей Алексеевич Мартемьянов
|Томи Лямся
История личных встреч
|04.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 2
|02.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|27.12.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|01.10.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.01.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.12.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|13.12.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.10.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|17.12.2019
|КХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.09.2019
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Салавата».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив05.03
ЦСКА
Локомотив07.03
ЦСКА
ЦСКА09.03
Локомотив
Локомотив11.03
ЦСКА
ЦСКА13.03
Локомотив
2
0
8
4
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь06.03
Динамо М
Северсталь08.03
Динамо М
Динамо М10.03
Северсталь
Северсталь12.03
Динамо М
Динамо М14.03
Северсталь
0
2
6
10
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн06.03
СКА
Динамо Мн08.03
СКА
СКА10.03
Динамо Мн
Динамо Мн12.03
СКА
СКА14.03
Динамо Мн
2
0
11
4
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик05.03
Трактор
Нефтехимик07.03
Трактор
Трактор09.03
Нефтехимик
Нефтехимик11.03
Трактор
Трактор13.03
Нефтехимик
2
0
6
4
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс07.03
Металлург Мг
Металлург Мг09.03
Барыс
Барыс11.03
Металлург Мг
Металлург Мг13.03
Барыс
2
1
13
8
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь06.03
Салават Юлаев
Сибирь08.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев10.03
Сибирь
Сибирь12.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев14.03
Сибирь
2
0
6
3
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард06.03
Ак Барс
Авангард08.03
Ак Барс
Ак Барс10.03
Авангард
Авангард12.03
Ак Барс
Ак Барс14.03
Авангард
0
2
3
7
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0