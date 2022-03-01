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Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
06 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз, которое состоится 06 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Брэд Ларсен
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
31.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 1Бостон Брюинз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Бостон Брюинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
07.05.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс0 : 3Бостон Брюинз
05.05.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Бостон Брюинз4 : 3Коламбус Блю Джекетс
03.05.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс1 : 4Бостон Брюинз
01.05.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс2 : 1Бостон Брюинз
28.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Бостон Брюинз2 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Бостон Брюинз3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 6Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
4 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
5 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
7 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
8 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
9 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
10 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
11 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
12 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
13 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
14 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
15 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
16 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
17 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
18 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
19 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
20 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
21 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
22 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
23 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
24 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
25 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
26 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
27 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
28 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
29 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
30 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
31 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
32 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
3 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
4 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
6 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
7 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
8 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
9 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
10 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
11 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
12 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
13 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
14 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
15 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
16 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
3 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
4 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
5 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
6 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
7 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
8 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
9 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
10 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
11 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
12 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
13 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
14 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
15 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
16 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
4 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
5 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
8 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
2 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
3 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
4 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
5 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
6 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
7 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
8 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
3 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
4 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
5 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
6 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
7 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
8 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
2 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
3 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
4 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
5 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
6 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
7 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
8 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8

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