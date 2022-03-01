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Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 7Нью-Джерси Дэвилз
07.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Сент-Луис Блюз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
31.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз8 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
08.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 3Сент-Луис Блюз
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
10.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Сент-Луис Блюз
13.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
4 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
5 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
7 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
8 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
9 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
10 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
11 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
12 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
13 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
14 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
15 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
16 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
17 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
18 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
19 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
20 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
21 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
22 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
23 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
24 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
25 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
26 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
27 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
28 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
29 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
30 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
31 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
32 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
3 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
4 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
6 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
7 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
8 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
9 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
10 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
11 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
12 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
13 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
14 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
15 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
16 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
3 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
4 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
5 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
6 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
7 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
8 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
9 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
10 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
11 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
12 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
13 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
14 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
15 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8
16 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
4 Вашингтон Кэпиталз5624322718180-1566759,8
5 Коламбус Блю Джекетс5519631125182-2005852,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5118115323131-1464847,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
8 Филадельфия Флайерз5412404628135-1894238,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
2 Флорида Пантерз5427723213221-1617771,3
3 Торонто Мэйпл Лифс5429421315198-1577468,5
4 Бостон Брюинз5528412218166-1487063,6
5 Детройт Ред Уингз5513831525161-1975449,1
6 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
7 Оттава Сенаторз5316211429137-1694340,6
8 Монреаль Канадиенс5510220734132-2103531,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5533431311219-1558476,4
2 Сент-Луис Блюз5329122415191-1467066,0
3 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
4 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
5 Нэшвилл Предаторз5423522220166-1556459,3
6 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
7 Чикаго Блэкхоукс5512532627138-1884843,6
8 Аризона Койотс5411314035124-1963431,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5328220714186-1307167,0
2 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
3 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
4 Эдмонтон Ойлерз5525230421182-1756458,2
5 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
6 Ванкувер Кэнакс5621333323158-1616053,6
7 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
8 Сиэтл Кракен5615111434144-1993934,8

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