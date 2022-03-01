Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 06 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|07.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|31.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|03.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|4
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|5
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|8
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|9
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|10
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|11
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|14
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|15
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|16
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|18
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|20
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|55
|19
|6
|3
|1
|1
|25
|182-200
|58
|52,7
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|55
|13
|8
|3
|1
|5
|25
|161-197
|54
|49,1
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|26
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|27
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
|29
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8
|31
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
|32
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|3
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|4
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|7
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|55
|19
|6
|3
|1
|1
|25
|182-200
|58
|52,7
|10
|Детройт Ред Уингз
|55
|13
|8
|3
|1
|5
|25
|161-197
|54
|49,1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|12
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|13
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
|15
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|6
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|7
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|8
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|10
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|12
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|15
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8
|16
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|2
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|56
|24
|3
|2
|2
|7
|18
|180-156
|67
|59,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|55
|19
|6
|3
|1
|1
|25
|182-200
|58
|52,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|51
|18
|1
|1
|5
|3
|23
|131-146
|48
|47,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
|8
|Филадельфия Флайерз
|54
|12
|4
|0
|4
|6
|28
|135-189
|42
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|2
|Флорида Пантерз
|54
|27
|7
|2
|3
|2
|13
|221-161
|77
|71,3
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|54
|29
|4
|2
|1
|3
|15
|198-157
|74
|68,5
|4
|Бостон Брюинз
|55
|28
|4
|1
|2
|2
|18
|166-148
|70
|63,6
|5
|Детройт Ред Уингз
|55
|13
|8
|3
|1
|5
|25
|161-197
|54
|49,1
|6
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|7
|Оттава Сенаторз
|53
|16
|2
|1
|1
|4
|29
|137-169
|43
|40,6
|8
|Монреаль Канадиенс
|55
|10
|2
|2
|0
|7
|34
|132-210
|35
|31,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|55
|33
|4
|3
|1
|3
|11
|219-155
|84
|76,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|53
|29
|1
|2
|2
|4
|15
|191-146
|70
|66,0
|3
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|4
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|5
|Нэшвилл Предаторз
|54
|23
|5
|2
|2
|2
|20
|166-155
|64
|59,3
|6
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|55
|12
|5
|3
|2
|6
|27
|138-188
|48
|43,6
|8
|Аризона Койотс
|54
|11
|3
|1
|4
|0
|35
|124-196
|34
|31,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|53
|28
|2
|2
|0
|7
|14
|186-130
|71
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|3
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|55
|25
|2
|3
|0
|4
|21
|182-175
|64
|58,2
|5
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|6
|Ванкувер Кэнакс
|56
|21
|3
|3
|3
|3
|23
|158-161
|60
|53,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|56
|15
|1
|1
|1
|4
|34
|144-199
|39
|34,8