Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 06.03.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 06 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
|26.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 109
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 112
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125
|08.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 117
|10.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 106
|02.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 132
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 105
|17.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 96
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|8,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|9,5
|5
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|11,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|62
|39
|23
|6742-6584
|101
|0,629
|11,5
|7
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|12,5
|8
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|12,5
|9
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|13,0
|10
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|14,0
|11
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|14,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|15,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|64
|35
|29
|7292-7175
|99
|0,547
|16,5
|14
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|17,0
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|16
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|19,5
|17
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|20,0
|18
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|20,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|22,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,5
|23
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|26,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|27,0
|25
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|30,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|31,0
|28
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|34,5
|29
|Орландо Мэджик
|64
|16
|48
|6654-7150
|80
|0,250
|35,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|62
|39
|23
|6742-6584
|101
|0,629
|2,0
|3
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|3,0
|5
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|7,5
|8
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|10,5
|10
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|13,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|20,5
|14
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|25,0
|15
|Орландо Мэджик
|64
|16
|48
|6654-7150
|80
|0,250
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|8,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|64
|35
|29
|7292-7175
|99
|0,547
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|25,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|27,0
|13
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|31,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|62
|39
|23
|6742-6584
|101
|0,629
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|2,5
|3
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|5,5
|4
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|0,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|64
|42
|22
|7018-6717
|106
|0,656
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|10,5
|3
|Шарлотт Хорнетс
|64
|31
|33
|7305-7331
|95
|0,484
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|13,0
|5
|Орландо Мэджик
|64
|16
|48
|6654-7150
|80
|0,250
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|64
|35
|29
|7292-7175
|99
|0,547
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|62
|25
|37
|6659-6986
|87
|0,403
|14,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|63
|43
|20
|6986-6571
|106
|0,683
|8,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|62
|27
|35
|6845-6987
|89
|0,435
|23,5
|5
|Сакраменто Кингз
|65
|24
|41
|7153-7482
|89
|0,369
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|64
|43
|21
|7283-6991
|107
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|63
|38
|25
|6739-6526
|101
|0,603
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|63
|24
|39
|7099-7107
|87
|0,381
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|27,5