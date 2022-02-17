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Майами Хит - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 06.03.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
06 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 06 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАДок Риверс
История личных встреч
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит98 : 109Филадельфия Сиксерс
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс96 : 101Майами Хит
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 94Филадельфия Сиксерс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 108Майами Хит
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс137 : 134Майами Хит
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит137 : 106Филадельфия Сиксерс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит117 : 116Филадельфия Сиксерс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 108Майами Хит
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 86Майами Хит
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 99Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6838,0
3 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6728,5
4 Майами Хит6442227018-67171060,6569,5
5 Юта Джаз6239237051-66731010,62911,5
6 Филадельфия Сиксерс6239236742-65841010,62911,5
7 Милуоки Бакс6439257281-70521030,60912,5
8 Чикаго Буллз6439257202-70961030,60912,5
9 Даллас Маверикс6338256739-65261010,60313,0
10 Денвер Наггетс6337266963-67841000,58714,0
11 Бостон Селтикс6538277107-67501030,58514,0
12 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,57115,0
13 Миннесота Тимбервулвз6435297292-7175990,54716,5
14 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,54017,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
16 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50019,5
17 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49220,0
18 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48420,5
19 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45222,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42924,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,5
23 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39726,0
24 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38127,0
25 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36928,0
26 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33830,0
27 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31731,0
28 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26634,5
29 Орландо Мэджик6416486654-7150800,25035,5
30 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23836,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6442227018-67171060,6560,0
2 Филадельфия Сиксерс6239236742-65841010,6292,0
3 Милуоки Бакс6439257281-70521030,6093,0
4 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6093,0
5 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5854,5
6 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,5715,5
7 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,5407,5
8 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50010,0
9 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49210,5
10 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48411,0
11 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45213,0
12 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39716,5
13 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33820,5
14 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26625,0
15 Орландо Мэджик6416486654-7150800,25026,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6838,0
3 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6728,5
4 Юта Джаз6239237051-66731010,62911,5
5 Даллас Маверикс6338256739-65261010,60313,0
6 Денвер Наггетс6337266963-67841000,58714,0
7 Миннесота Тимбервулвз6435297292-7175990,54716,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42924,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40325,5
12 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38127,0
13 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36928,0
14 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31731,0
15 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6239236742-65841010,6290,0
2 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5852,5
3 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,5405,5
4 Бруклин Нетс6432327080-7143960,5008,0
5 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39714,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6439257281-70521030,6090,0
2 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6090,0
3 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,5712,5
4 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33817,5
5 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26622,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6442227018-67171060,6560,0
2 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49210,5
3 Шарлотт Хорнетс6431337305-7331950,48411,0
4 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45213,0
5 Орландо Мэджик6416486654-7150800,25026,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6239237051-66731010,6290,0
2 Денвер Наггетс6337266963-67841000,5872,5
3 Миннесота Тимбервулвз6435297292-7175990,5475,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6225376659-6986870,40314,0
5 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31719,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6343206986-65711060,6838,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6227356845-6987890,43523,5
5 Сакраменто Кингз6524417153-7482890,36928,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6443217283-69911070,6720,0
2 Даллас Маверикс6338256739-65261010,6034,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42915,5
4 Сан-Антонио Спёрс6324397099-7107870,38118,5
5 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23827,5

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