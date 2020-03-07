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Краснодар - Урал 07 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Краснодар Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Урал, которое состоится 07 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал0 : 3Краснодар
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар2 : 2Урал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Краснодар2 : 0Урал
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал1 : 2Краснодар
26.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Краснодар
06.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар1 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
5 Локомотив М1987427-213154,4
6 Ахмат19100926-253052,6
7 Краснодар1885529-182953,7
8 Крылья Советов1984724-202849,1
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород20641019-312236,7
11 Рубин1964925-302238,6
12 Арсенал20551023-392033,3
13
Стыковая зона
Урал1947812-191933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки20281018-371423,3

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